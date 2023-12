Um jovem de 26 anos morreu após uma batida frontal entre dois carros na LMG-809, em Dores de Campos, na noite do último sábado (16). Um motorista fugiu e será investigado pela Polícia Civil por omissão de socorro e homicídio culposo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), não há informações sobre a dinâmica do acidente e somente depois do resultado da perícia será possível saber quem invadiu a contramão da via.

Após os trabalhos da perícia, o corpo do rapaz foi encaminhado por uma funerária para o Instituto Médico Legal (IML) de São João del rei.