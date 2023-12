Um jovem de 28 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas nessa segunda-feira (18), em Além Paraíba. Foi preciso apoio do Corpo de Bombeiros, pois o rapaz fugiu da Polícia Militar (PM) caiu de um morro em um local de difícil acesso. Cocaína e um celular foram apreendidos durante a ação.

A polícia contou que recebeu uma denúncia anônima que três pessoas faziam venda de drogas em um campo de futebol, no Morro do Cipó, próximo ao vestiário.

As equipes subiram uma trilha que dá acesso ao local e viu o trio denunciado. Eles fugiram quando viram os militares, pelo trilho que dá acesso à BR-116, mas se depararam com os policiais que seguiam no sentido contrário.

Foi dada a ordem de parada, mas eles não acataram e fugiram em outra direção, descendo o morro por um terreno irregular. Durante a fuga, o jovem detido jogava diversos objetos pelo caminho e 10 papelotes de cocaína foram apreendidos posteriormente. Ele acabou rolando morro abaixo e foi alcançado pelos policiais.



O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado durante a madrugada desta terça-feira (19) para retirar o jovem, que caiu em um buraco em um local de difícil acesso. Ele estava com suspeita de ter fraturado o fêmur. Após o resgate, ele foi levado para o Hospital São Salvador, onde está internado.

Os outros dois suspeitos conseguiram fugir após entrarem em um carro na BR-116 e tomarem um rumo ignorado.

O jovem detido tem passagens policiais por tráfico de drogas, lesão, ameaça e disparo de arma de fogo.