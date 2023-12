Uma adolescente de 14 anos e dois jovens, de 22 e 23 anos, foram detidos após suspeita de estrangularem e roubarem uma pessoa no Centro de Cataguases, na madrugada dessa segunda-feira (18).

A vítima de 49 anos seguia para o trabalho, pela Avenida Astolfo Dutra, quando recebeu uma gravata (estrangulamento) e roubaram a bolsa que tinha documentos pessoais, cartões de crédito/débito, R$ 250 em dinheiro e um celular.

Com as informações repassadas pela vítima, a PM realizou diligências e localizou os suspeitos. Com eles os militares encontraram um celular, R$ 110 em dinheiro e 12 cartões de crédito/débito.