Nesta quinta-feira (21), o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em operação conjunta com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), deflagrou a Operação “Mutatio”, com o objetivo de investigar a facilidade de ingresso de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais, crimes de tráfico de drogas e homicídios, praticados por organização criminosa com comando de dentro do cárcere. A operação teve o apoio da Polícia Militar e do Departamento Penitenciário de Minas Gerais.

Segundo a documentação do MPMG, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão no Centro de Remanejamento Provisório de Governador Valadares (Ceresp/GV) e na Penitenciária Francisco Floriano de Paula. Na operação, também foram apreendidos 43 pacotes de substância semelhante a cocaína, dois celulares, carregadores e cabos de dados/carregamento no interior da cela da unidade Penitenciária Francisco Floriano de Paula.