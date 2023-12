Os mineiros poderão fazer a consulta do status do andamento de serviços relacionados a veículos pelo MG App – aplicativo oficial do Governo de Minas – ou do portal Cidadão MG. Antes era preciso comparecer pessoalmente a uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI).

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), a iniciativa busca tornar o atendimento mais ágil e cômodo para os cidadãos. O MG App está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

Nesses canais, também é possível emitir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo digital (CRLV-e).

Como usar o serviço?

Segundo o governo estadual, para realizar serviços como alteração de dados de veículo, primeiro emplacamento de veículo zero, transferência de veículos e emissão da segunda via do Certificado de Registro do Veículo (CRV), entre outros, o cidadão precisa, inicialmente, disponibilizar a documentação necessária em uma UAI, já que essa é a forma de obter o número do CRV.

Mas para usar o serviço é preciso ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Para verificar o status de solicitações referentes aos serviços de veículos, o cidadão deve acessar o aplicativo MG App ou o site, clicar na aba "Veículos e Condutores" e, em seguida, selecionar “Acompanhar Serviços de Trânsito". Os status são categorizados em três etapas:

Em andamento: Processo em conferência.



Pendente: Indica falta de documento ou aguardo de placa nova.



Concluído: Processo finalizado.

Serviços com consulta digital disponibilizada nos canais:

1º Emplacamento Veículo Zero

Alteração Dados Veículo

Autorização Remarcação N° Chassi

Autorização Remarcação N° Chassi Motor

Emissão 2ª Via CRV

Emplacamento Veículos Automotores

Entrega Autorização Laudo Inmetro

Solicitação Baixa Registro Veículo

Transferência de Veículos



Outros serviços oferecidos: