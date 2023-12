Um assaltante armado roubou R$ 30 do caixa de um ônibus do transporte coletivo e R$ 180 do condutor no Distrito de Pinheiro Grosso, em Barbacena, na noite dessa quinta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do ônibus, de 56 anos, contou que estava com o veículo estacionado esperando o horário de saída quando o assaltante armado entrou e roubou o valor em dinheiro.

Logo depois o ladrão exigiu que o homem entregasse a carteira que estava com documentos, R$ 180 em dinheiro e um cartão de conta corrente.

Após o roubo o assaltante fugiu para um terreno de uma casa abandonada e entrou na mata que tem nos fundos da casa.

A PM busca o autor do roubo.



