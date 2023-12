Um caminhão capotou na MG-482, entre as cidades de Porto Firme e Piranga, e o motorista de 38 anos foi encaminhado para atendimento com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE). O acidente foi registrado no km 187, na tarde desse sábado (23).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local e vai apurar as causas do acidente.

Os bombeiros de Viçosa foram acionados para atender a ocorrência. Segundo eles, o caminhão carregado com gás de cozinha saiu de Belo Horizonte e seguia sentido Viçosa quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou na via.

A rodovia ficou totalmente interditada nos dois sentidos por cerca de quatro horas até a realização do transbordo da carga e limpeza da pista. Os bombeiros fizeram a contenção do vazamento de combustível para evitar o risco de incêndio e derrapagem na pista.

Um passageiro também estava no caminhão, mas não se feriu. O motorista foi levado para o Hospital São Sebastião, em Viçosa, por uma ambulância. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde dele.