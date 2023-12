A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 900 imagens de excesso de velocidade nas rodovias que cortam Minas Gerais, entre os dias 22 e 25 de dezembro.

No mesmo período, cinco acidentes foram registrados e seis pessoas ficaram em feridas. A PRF prestou ainda 15 auxílios de natureza diversa.

A Operação “Rodovia” teve como objetivo ampliar a fiscalização e aumentar a presença e a disponibilidade dos policiais nas estradas e rodovias, em locais e horários com maior concentração de registros de acidentes.

A Operação é feita anualmente e começa sempre antes do Natal e segue até o fim do feriado de Carnaval, momento marcado pelo aumento do fluxo de veículos pelas rodovias federais.

“Durante este período, são realizadas atividades de educação e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco dos condutores e passageiros, como: ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos”, explicou o Governo de Minas Gerais.