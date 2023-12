Na madrugada do último sábado (23), uma adolescente de 12 anos, que possuía necessidades especiais, foi morta a facadas pelo seu pai, de 39 anos, em Miraí.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o suspeito chegou embriagado e com duas facas nas mãos em sua casa com a intenção de matar a esposa, de 45 anos, que conseguiu fugir da residência ao avistá-lo. No entanto, a filha do casal, que estava acamada, permaneceu no local, pois sua mãe não conseguiu retirá-la de dentro da casa.

A equipe policial acionada entrou na casa onde o homem estava e o encontrou segurando a filha nos braços, já sem vida e ensanguentada. O autor foi imobilizado e preso em flagrante.