Uma batida entre um caminhão carregado de milho e um ônibus, na manhã desta quarta-feira (27), deixou o motorista do ônibus preso às ferragens na BR-040, na descida da Serra de Petrópolis, segundo informações preliminares.

Até as 7h17, a rodovia estava em meia pista no km 87 com 6 km de retenção, no sentido Rio de Janeiro, cerca de 2 km após o Túnel do Ouriço.

O acidente foi no trecho que seria interditado na madrugada desta quinta-feira (28) para a subida de carretas, mas a operação foi cancelada.

Ainda não há informações se o ônibus era de viagem ou a dinâmica do acidente. Nenhum veículo tombou, mas eles ocuparam as duas faixas da pista. A carga de milho se espalhou pela rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Concer, concessionária que administra a rodovia, estão no local para atender as vítimas.

A ocorrência está em andamento.