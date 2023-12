A subida de duas carretas na BR-040, na Serra de Petrópolis, que estava programada para ocorrer na madrugada desta quinta-feira (28), foi cancelada, segundo a Concer. Um acidente foi registrado no km 87, no trecho que seria totalmente interditado para a operação.

A informação do cancelamento foi repassada pela Concer, empresa que administra a rodovia, na manhã desta quarta-feira (27).

A ação seria entre 0h e 4h e precisaria de interdição total porque seria necessária a reversão da pista, pois os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário.

Acidente

A batida entre caminhão e ônibus deixou o motorista do ônibus preso às ferragens. As equipes da Concer, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros atenderam as vítimas.