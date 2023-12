Uma idosa de 83 anos se engasgou e foi salva por um familiar após orientações por telefone do Corpo de Bombeiros, na manhã dessa terça-feira (26), em Conselheiro Lafaiete.

Por meio de uma ligação pelo 193, a sargento Welkymara orientou um familiar, de forma clara e objetiva, quais procedimentos deveriam ser realizados até que uma equipe do Corpo de Bombeiros chegasse ao local, no Bairro Santa Matilde.

Quando a guarnição chegou, a idosa já respirava normalmente. Segundo os bombeiros, os familiares estavam aliviados e afirmaram que a orientação por telefone foi essencial para que a idosa expelisse o alimento que estava na garganta e voltasse a respirar.

Os bombeiros fizeram uma análise inicial e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e a médica fez uma avaliação mais minuciosa do estado da idosa.