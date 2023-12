Um idoso de 61 anos foi abordado pela Polícia Militar, que realizava Operação Lei Seca, na Rua Manoel Ferreira Espíndola, no Centro do Município de Dona Euzébia, na noite desta terça-feira (26) com sinais de embriaguez. Ele estava guiava um automóvel quando foi abordado. Logo no primeiro contato, o homem admitiu não ter Carteira Nacional de Habilitação nem Permissão para Dirigir. alegou ainda ter ingerido bebida alcóolica e se recusou a fazer o teste de alcoolemia.

Segundo o registro policial, o suspeito apresentava odor de álcool no hálito e em consonância com a norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o veiculo foi liberado para terceiro devidamente habilitado e foram lavrados dois Autos de Infração de Trânsito (AIT). O autor foi conduzido para a Delegacia.