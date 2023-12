Por meio de uma denúncia anônima, dois homens que não tiveram a idade divulgada pela Polícia Militar, foram detidos com drogas no Bairro Alvorada, em Congonhas, na noite dessa terça-feira (26). Eles foram abordados e, com eles, foram encontrados e apreendidos um tablete e uma bucha de maconha, 55 pedras de crack, dois celulares e R$10.

A dupla, que responderá por tráfico de drogas foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, com os materiais apreendidos.