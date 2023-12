O bombeiro militar da reserva de 53 anos, suspeito de matar um jovem de 22 anos que estava participando de um “rolezinho de Natal”, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (27) em uma audiência de custódia. Segundo o Tribuna de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), a decisão foi assinada pelo juiz plantonista Raul Fernando de Oliveira Rodrigues.

Nesta quarta, amigos e familiares da vítima Guilherme Augusto do Nascimento, de 22 anos, fizeram uma manifestação pedindo justiça . O bombeiro militar da reserva está detido no Batalhão do Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora.

Guilherme e outros motociclistas realizavam manobras nas motos em uma rua da cidade quando um militar teria atirado duas vezes e um dos tiros atingiu o rapaz.

A prática consiste em motociclistas dirigirem em alta velocidade e causando muito barulho.