Quatro jovens, com idades entre 18 e 28 anos, foram detidos após denúncia anônima de venda de drogas em um comércio no Centro de São Tiago, na noite dessa quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos denunciados, de 21 anos, teria chegado no estabelecimento com um pacote branco e repassado a outro jovem, de 28 anos.

No local, a dupla foi abordada e outros dois rapazes também, de 18 e 23 anos. Durante as buscas os militares apreenderam uma pedra de crack, R$ 100 em dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e dois celulares.

Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.