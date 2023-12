Dois homens de 19 anos e 20 anos, respectivamente, foram presos em flagrante pela Polícia Militar, no Bairro Santa Matilde e no Bairro JK, em Conselheiro Lafaiete, nessa quarta-feira (27). No primeiro ponto, no Santa Matilde, foram encontradas e apreendidas duas barras de maconhas, uma bucha e uma embalagem com a mesma substância, um papelote de cocaína e R$664. Além disso, um aparelho celular e material para embalar os entorpecentes. O rapaz de 19 anos foi preso nesse local.



No período da noite, a Polícia Militar apreendeu mais 110 buchas de maconha ao averiguar denúncia de tráfico de drogas no Bairro JK. No local, foi detido o jovem de 20 anos, abordado com a quantia de R$ 140,00(cento e quarenta reais). Os entorpecentes foram encontrados no local da abordagem,

após buscas realizadas com o apoio de uma viatura.