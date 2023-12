Um homem de 51 anos e os filhos de 23 anos e 21 anos foram presos em Congonhas na noite dessa quinta-feira (29), O caso aconteceu no Bairro Alto Cruzeiro, onde o suspeito teve um desentendimento com a esposa, uma mulher de 46 anos. Ele a agrediu com uma chave de roda no braço e tentou investir contra o filho deles, um jovem de 18 anos, que conseguiu deixar o local e retornou logo depois, com o irmão, de 23 anos e um outro jovem, de 21 anos.

O filho mais velho empunhava uma arma de fogo, com a qual ameaçou o pai. Ele chegou a efetuar disparos com a arma e não atingiu nenhum dos presentes. Em seguida, o grupo deixou a residência em um veículo conduzido por outra pessoa. A Polícia Militar realizou um rastreamento e conseguiu localizar e abordar o veículo com quatro ocupantes. A equipe localizou e apreendeu a pistola calibre 6.35 com cinco munições de mesmo calibre. Os dois irmãos reafirmaram a versão inicial. O pai foi preso por violência doméstica e junto aos dois seguiu para a Delegacia de Polícia Civil junto com as munições e armamento apreendido.