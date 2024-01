O condutor de uma motocicleta de 33 anos foi preso após fugir de uma blitz na madrugada de domingo (31), no Centro de São João del-Rei. Uma equipe da Polícia Militar (PM) conseguiu cercá-lo e encontrou com ele dois papelotes de cocaína e R$ 44. Como o suspeito já tinha atuação monitorada pelas autoridades policiais, a guarnição seguiu para verificar o imóvel em que ele vive, localizado no Bairro São José.

Com autorização, fizeram buscas no quarto do suspeito, onde encontraram outros oito papelotes da mesma substância e uma balança de precisão. Diante do que foi verificado, o infrator foi preso em flagrante por tráfico de drogas, a motocicleta foi removida para um pátio credenciado e as drogas foram encaminhadas junto com o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.





