Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite da sexta-feira (29), após as equipes receberem a informação de que o suspeito realizava tráfico de drogas no Centro do Município de Nazareno. Uma equipe iniciou uma operação e identificou um carro em que estavam três possíveis compradores de material ilícito. O alvo da ação policial entregou algo a eles. Em seguida, o veículo arrancou e saiu.

Os ocupantes do carro foram abordados e, com um homem de 40 anos foram encontrados dois papelotes de cocaína, com um homem de 41 anos, uma bucha de maconha. Em seguida, o denunciado foi abordado. Ele tentou fugir, correndo para os fundos do imóvel, mas foi contido. Ele tentou se desfazer de um objeto, no entanto, os militares conseguiram recolher no quintal oito papelotes de cocaína. Na casa havia R$480, uma balança de precisão e material para embalar as drogas. O autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, e apresentado, com os materiais ilícitos apreendidos.