O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado em uma mata no Bairro Boa Vista, em Santa Cruz de Minas, na tarde do domingo (31). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a vítima apresentava amassamento da face e corte profundo na parte de trás do crânio, provocados por golpe realizado com uma pedra de ardósia, que estava próxima do corpo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar realizou rastreamento para identificar a autoria do crime e tomar as demais providências.