Uma espingarda de calibre .12 e 16 munições de mesmo calibre intactas, juntamente com outras 18 munições deflagradas foram apreendidas em uma residência no Centro de Porto Firme na manhã da sexta-feira (29). A apreensão aconteceu a partir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Os materiais, segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), pertenciam a um indivíduo de 34 anos que se encontra encontra preso no Presidio de Viçosa, em razão de um crime de violência doméstica registrado no dia 7 de outubro, na cidade de Teixeiras.

No mesmo endereço foram encontrados e apreendidos dois carregadores de pistola 9mm e 61munições de mesmo calibre e ainda duas munições de calibre.22, intactas.