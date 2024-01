Um suspeito de vender drogas, de 40 anos, foi detido com cocaína e mais de R$ 21 mil em dinheiro na noite dessa terça-feira (2), em São João del-Rei.

A Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima de que o homem vendia drogas na casa dele, no Bairro Guarda Mor, e também fazia a entrega do entorpecente.

No local, a polícia percebeu uma movimentação suspeita e viu o homem sair com o carro. Ele foi acompanhado e abordado pelos militares.

Durante busca pessoal e no veículo, a PM encontrou R$ 1.215 em dinheiro, um papelote de cocaína e um celular.

As diligências continuaram na casa do suspeito, onde os policiais encontraram uma barra e meia de cocaína, R$ 19.838 em dinheiro, um caderno de contabilidade do tráfico e duas balanças de precisão.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido para um pátio credenciado.



