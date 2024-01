Uma batida entre carro e caminhão deixou seis pessoas feridas no km 757 da BR-040, na manhã desta quarta-feira (3), em Ewbank da Câmara. Não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a pista estava molhada no momento da colisão.

Inicialmente as autoridades informaram que cinco pessoas ficaram feridas, mas o número foi atualizado para seis por volta das 9h22 pela Via 040.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) explicou que as vítimas do acidente que estavam no carro são mãe, padrasto, duas crianças e um bebê. Duas vítimas foram atendidas pelo Samu, sendo um homem de 44 anos que foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira em Juiz de Fora com fratura no fêmur esquerdo.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PM), após atendido, o homem foi encaminhado para outro hospital de referência, mas não informou qual.

O outro atendimento foi para o bebê de 4 meses, que não apresentava gravidade. A pedido da mãe, o menino foi levado junto com ela na ambulância. Os nomes não foram revelados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), passageiros do carro foram encaminhados para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont.

A Via040, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi registrado no sentido Rio de Janeiro. A pista chegou a ficar parcialmente interditada por cerca de 40 minutos considerando os dois sentidos, além de lentidão no sentido Rio de Janeiro e também do Distrito Federal.

Não há mais detalhes sobre o estado das vítimas socorridas.