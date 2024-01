Um homem de 31 anos, investigado pela tentativa de homicídio contra um jovem de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil no Distrito de Mercês de Água Limpa, na cidade de São Tiago. A tentativa de assassinato foi registrada no dia 23 de dezembro.

De acordo com a Civil, na data do crime, o suspeito teria invadido a casa do rapaz e, após rendê-lo, atirou contra o rosto dele. O jovem foi socorrido por familiares e levado para o hospital.

“As diligências investigativas foram prontamente realizadas, sendo angariados informações e elementos técnicos, além das oitivas da vítima e de uma testemunha presencial, que serviram de base para a representação e expedição do mandado de prisão preventiva”, explicou a delegada responsável pelo inquérito, Bruna Carla Alves.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça