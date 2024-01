Uma motocicleta atingiu a lateral de um caminhão em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (3) na BR-267, em Bicas. O condutor da moto, um homem de 33 anos, morreu no local. Segundo o sargento Giovanni Alves da Silva, do 2º Pelotão de Bicas, que realizou o atendimento inicial da ocorrência, a colisão ocorreu por volta das 9h. O motociclista trafegava no sentido Bicas/Guarará.

"Ele cruzou com um caminhão, no momento estava chovendo. Provavelmente, perdeu o controle da motocicleta e veio atingir a lateral do caminhão, o que resultou em uma queda fatal. O local foi isolado e, o trânsito, foi controlado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assumiu a ocorrência. A perícia compareceu , fez os seus trabalhos de praxe e liberou o corpo para os familiares e o trânsito foi liberado", explicou o sargento. A viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém a vítima morreu antes da chegada da viatura.