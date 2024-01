Três jovens, de 20 e 27 anos, morreram após uma batida frontal entre um carro e uma carreta na tarde dessa quarta-feira (3), na BR-116, em Leopoldina. As vítimas ficaram presas às ferragens.

O acidente foi registrado na altura do km 776,7 e chovia no momento da colisão. O carro tinha placa do Rio de Janeiro e a carreta com placa de Maringá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia no sentido Leopoldina/Além Paraíba quando, em uma curva em um trecho de descida, o rapaz de 27 anos perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta, que seguia no sentido contrário.

Além do jovem, duas moças de 20 anos estavam no carro e todos morreram no local. Eles moravam no Rio de Janeiro e voltavam das festividades de fim de ano na cidade de São Pedro dos Ferros, em Minas Gerais, onde nasceram. Não foi informado se o motorista da carreta, de 59 anos, teve ferimentos.

Após a retirada dos corpos, eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Leopoldina por uma funerária.



