Nessa quarta-feira (3), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) deu início a uma ação voltada ao controle de perdas de água nas redes de distribuição em Montes Claros, Minas Gerais. A iniciativa visa melhorar a qualidade do fornecimento de água tratada, garantindo a pressão adequada nas redes e evitando a ocorrência de intermitências, com o objetivo de assegurar a disponibilidade do recurso em quantidade suficiente para a população. As intervenções estão previstas para conclusão em 30 dias, a depender das condições climáticas.

Segundo a companhia, foram substituídos mais de mil metros de redes de distribuição, localizadas na rua Santa Efigênia, no trecho entre a avenida Leonel Beirão de Jesus e a rua Humaitá, no Bairro Morrinhos. Além disso, as intervenções contemplam a substituição de 130 ligações residenciais, visando beneficiar cerca de 300 pessoas.

Os serviços, avaliados em R$ 3,8 milhões, buscam modernizar a estrutura de abastecimento para ampliar a pressão e a vazão das ligações prediais, reduzindo as incidências de vazamentos.

Durante o período de obras, os trechos da via nos quais são executados os serviços estarão sinalizados, com o apoio da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MC Trans). De acordo com a engenheira responsável pelo controle de perdas da Gerência Regional Montes Claros, Alessandra Porto, as redes que passavam pelo local eram antigas, com alto índice de vazamentos e ocorrências de falta d’água: “Para solucionar o problema, foi desenvolvido um estudo pela equipe de Macrooperação da Companhia, propondo a troca de tubulações e ramais nessa região, garantindo a melhoria da infraestrutura de abastecimento e segurança hídrica para a população.”