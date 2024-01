Um idoso de 61 anos foi detido em flagrante suspeito de ter matado um cachorro e prepará-lo para comer em Matias Barbosa, nessa quinta-feira (4).

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso será investigado e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para apurar a denúncia no Bairro Cedofeita e viu o animal já com as vísceras expostas. O idoso disse que o cão havia aparecido morto na casa dele, mas os vizinhos negaram e disseram que ele ganhou o animal de um casal.

O idoso foi preso em flagrante por maus-tratos, mas ficou internado na Policlínica da cidade por problemas de saúde.

À reportagem, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Matias Barbosa informou que o idoso foi atendido na unidade e liberado no mesmo dia.