Um adolescente de 16 anos foi dado como desaparecido na noite dessa sexta-feira (5), nas proximidades da Cachoeira da Paciência, em Senador Cortes.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que iniciou as buscas ainda na sexta, a suspeita é que a vítima tenha entrado na mata ou na área da lagoa.



De acordo com relatos, parentes e moradores sentiram a falta do jovem e deram início as buscas, porém não conseguiram encontrar. A equipe de bombeiros, que foi direcionada para a área mencionada, encontrou a bicicleta e vestimentas próximas às margens da lagoa.

A ocorrência permanece em andamento, tendo continuidade nas buscas terrestres e aquáticas neste sábado (6).