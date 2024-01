Um corpo boiando foi encontrado no Rio Paraibuna e resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (6), próximo à Barragem Paciência, em Matias Barbosa. O corpo estava em estado avançado de decomposição e não foi possível identificar sinais de violência.

No fim da tarde dessa sexta-feira (5), populares avistaram um corpo boiando nas águas do Rio Paraibuna, na Estrada União Indústria, e entraram em contato com os bombeiro. Uma equipe se deslocou ao local, porém não conseguiu localizar devido ao período noturno.

Dando continuidade aos trabalhos de recuperação do corpo, na manhã deste sábado os bombeiros utilizaram uma caminhonete para deslocamento e um Jet Ski. O corpo foi encontrado perto da barragem Paciência, próximo a algumas pedras. Por estar em um local de difícil acesso, a equipe utilizou uma escada e um cesto para realizar o transporte.

De acordo com a ocorrência, foi solicitado à equipe da barragem que diminuísse o volume da água do reservatório devido ao período chuvoso, pois era possível que o volume de água do rio subisse e comprometesse a segurança dos bombeiros.

Por ter sido encontrado em estado de decomposição, não foi possível visualizar sinais de violência. A Polícia Civil deu início a perícia para que o mesmo fosse deixado aos cuidados da família para transporte da funerária.

