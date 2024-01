Um idoso de 60 anos foi atingido com tiros na manhã deste domingo (7) em Brás Pires. O suspeito dos disparos, um homem de 54 anos, foi detido. Duas armas foram achadas na casa dele.

A Polícia Militar (PM) contou que foi acionada para ir ao hospital da cidade após uma pessoa dar entrada na unidade vítima de disparo de arma de fogo.

Aos militares, o idoso contou que saiu cedo para ir à padaria quando passou na porta da casa do autor, ouviu tiros e sentiu dor na região das nádegas e costas, e conseguiu correr e pedir ajuda.

Com as informações, a PM foi até a casa do homem, na Avenida Goulart de Paiva, na Praça Esportes, e encontrou a arma utilizada no crime, sendo uma espingarda calibre 32 com quatro cartuchos, sendo um deflagrado e três intactos.

Um revólver calibre 32, carregado com seis cartuchos intactos, também foi localizado. A número da arma estava raspada. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Ubá.

Segundo a PM, o idoso passou por cirurgia na unidade, mas não corria risco de morte. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.