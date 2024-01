Um rapaz de 20 anos foi detido com uma pistola dentro de casa, no Distrito de Mercês de Água Limpa, na manhã da última sexta-feira (5).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o jovem estaria guardando a arma para outra pessoa, que seria autora de um homicídio e está presa.

O rapaz foi abordado pela PM perto de casa e com autorização, os policiais entraram no imóvel e localizaram uma pistola bereta, calibre 6.35, com carregador e sem munições.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.