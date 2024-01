Em Corinto, região central do estado de Minas Gerais, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) foi inaugurada nesta segunda-feira (8). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a obra teve aporte do governo de quase R$ 990 mil, além de incentivo extra da ordem de R$ 695 mil, totalizando cerca de R$ 1,6 milhão. Além destes valores, destinados à construção, o município recebeu R$ 350 mil para a reforma de unidades básicas de saúde já existentes.

A cidade tem cerca de 23 mil habitantes e recebeu, entre 2019 e 2023, por volta de R$ 14,3 milhões do Governo de Minas, para uso na saúde do município. Os valores foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde.

Para o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, a nova UBS vai mudar a vida de toda a população atendida: "Quando assumimos o governo, havia mais de 150 obras paralisadas por falta de repasse do Estado, como esta de Corinto, parada desde 2012. Fizemos o repasse com um aditivo de cerca de R$ 1,6 milhão. O nosso objetivo é levar os serviços de saúde cada vez mais perto do cidadão, lembrando que, além das obras das UBSs que estavam paradas, novas UBSs estão sendo entregues na nossa gestão para que os mineiros possam ter promoção e prevenção de saúde", reforçou.

A nova UBS fica localizada na Rua Antonio Vieira Machado s/n, Centro, e tem capacidade para atender cerca de 30 pessoas por dia. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h, ou em horários e dias alternativos, a depender da necessidade.



Sobre os investimentos

Somando os aportes do governo para construção e reforma de unidades em todo o estado, os valores chegam a R$ 400 milhões, de acordo com a Resolução SES-MG Nº 8.753/2023.

De acordo com a coordenadora da Atenção Primária de Corinto, Ana Cristina dos Santos Gomes, a nova UBS, que recebe o nome de Unidade Marcos Pereira Viana, trará melhorias para a saúde no município, com maior capacidade de serviços oferecidos. “Podemos contar com 30 consultas por dia com clínico geral, atendimento de enfermagem, com a realização de exames citopatológicos, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites virais, teste para covid-19, puericultura e o tratamento odontológico para melhor atender a população de Corinto”.

Na Unidade Básica de Saúde, a população pode contar também com dispensação de medicamentos básicos, teste de gravidez (TIG), preservativos e contraceptivos; acompanhamento de gestantes e do bebê (pré-natal e puericultura); curativo; exame preventivo (câncer de colo de útero); nebulização; planejamento familiar e grupo de educação em saúde.