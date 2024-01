Um adolescente de 17 anos foi detido por suspeita de vender drogas em Andrelândia, na tarde dessa segunda-feira (8), em Andrelândia. Um pino de cocaína foi encontrado com ele.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelo Parque das Pedreiras quando recebeu denúncias anônimas sobre a venda dos entorpecentes.

Algumas pessoas fugiram quando viram a viatura se aproximar e jogaram algo no chão. O adolescente conseguiu ser abordado e com ele os militares encontraram um pino de cocaína. Durante varredura no local a PM encontrou 65 pinos de cocaína.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.