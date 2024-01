Um homem de 36 anos foi detido com mais de 30 pedras de crack após denúncias de tráfico de drogas em Congonhas, na noite dessa segunda-feira (8).

A Polícia Militar (PM) foi ao local das denúncias, nas proximidades da linha férrea do Bairro Vila São Vicente, e com a ajuda de um cão farejador da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), encontrou 33 pedras e cinco porções de crack, três buchas de maconha, R$ 184 em dinheiro e material para embalar drogas.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.