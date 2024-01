Na tarde dessa segunda-feira (8), um motociclista morreu ao colidir com carro no Bairro Arvoredo, em Contagem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem, de 29 anos, foi arremessado em um terreno em declive, conhecido como talude, e faleceu no local.

Parte da Avenida Severino Ballesteros Rodrigues foi isolada para preservação do cenário. Após a perícia, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi retirado e entregue ao carro responsável por levar o corpo, conhecido popularmente como rabecão.