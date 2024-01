Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, de 45 anos, foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em um ônibus na MGC-393, em Além Paraíba, na madrugada desta quarta-feira (10). Ele tinha um mandado em aberto pelo crime de extorsão.

Segundo a PMRv, o ônibus saiu do Rio de Janeiro e foi abordado no km 46 da rodovia. O homem apresentou a documentação e foi verificado o sistema que ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

O homem foi levado para a Delegacia de Leopoldina.