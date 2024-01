Um adolescente de 17 anos foi morto com quase 30 tiros dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (11), em Tocantins.

A Polícia Militar (PM) foi acionada via 190 após vários disparos na Rua Antônio Teixeira Siqueira, no Bairro Teixeira de Melo, e que quatro pessoas fugiram pelas ruas.

No local, a polícia encontrou com a mãe do adolescente do lado de fora da casa. Ela disse que pessoas desconhecidas e encapuzadas invadiram a casa dela e atiraram contra o filho, que caiu em cima da cama e morreu. Depois do crime o grupo fugiu.

Os policiais viram o adolescente caído na cama, isolaram a área e acionaram a perícia. No local do crime foram recolhidos oito cartuchos de munição calibre 9mm, cinco cartuchos de munição calibre 38, 43 estojos de munição calibre 9mm, 11 estojos de munição calibre 38 e um celular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e que a vítima já estava morta.

Segundo a perícia, o adolescente foi atingido por aproximadamente 30 disparos. Depois dos trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para a família.