Um homem, de 39 anos foi preso uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (10). Segundo a corporação, o suspeito era investigado por crimes de tráfico de drogas na região de Viçosa.

Coordenada pelo Delegado Regional de Viçosa, José Donizetti Teixeira e executada pelo delegado Renato Zanco, a operação contou com o apoio de recursos técnicos e do serviço de inteligência e localizou o investigado em uma rua no bairro Julia Molar, em Viçosa.

O suspeito estava em um veículo com documentação irregular, por isso, o carro foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito. O delegado Renato Zanco destacou a importância da operação no combate ao crime organizado e na promoção da segurança da comunidade local. "O suspeito é apontado como um dos maiores líderes do tráfico de drogas na região. Uma ação eficaz que visou desmantelar as atividades do tráfico." O investigado foi encaminhado ao sistema prisional.