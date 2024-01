O restaurante Hakuna Batata explodiu na Rua Coronel Domiciano, no Centro de Muriaé, na noite dessa quinta-feira (11). Segundo os bombeiros, uma funcionária, que não teve a idade divulgada, teve ferimentos leves.

A reportagem entrou em contato com o restaurante e aguarda retorno.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, verificou que a mulher estava sentada em uma cadeira, consciente e orientada, apenas com ferimentos leves. Ela foi levada para o Hospital São Paulo; o nome dela não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Vazamento de gás

Equipados, os militares entraram no local, verificaram um vazamento de gás GLP na cozinha e que ainda havia um foco de incêndio na área.

Os bombeiros iniciaram o combate às chamas resfriando as botijas de GLP e controlando o incêndio. As botijas foram retiradas e levadas para área externa do estabelecimento.

Segundo o chefe da guarnição que atendeu a ocorrência, sargento Saulo Fonseca da Costa, a equipe encontrou três vasilhames de P13, sendo que dois estavam com o lacre de segurança rompido, provavelmente em razão da alta temperatura atingida; a terceira botija estava armazenada em um armário e os lacres de uso e segurança estavam intactos.

Imóvel

O sargento Saulo explicou que a imóvel onde fica o restaurante tem quatro pavimentos e apenas o térreo foi afetado. A estrutura foi avaliada juntamente com a Defesa Civil e não foram constatados danos na estrutura do prédio.

Acima do térreo são apartamentos, com apenas o segundo andar ocupado, e também não houve danos nos imóveis. Os moradores puderam retornar após liberação da perícia técnica da Polícia Civil. O restante do prédio estava em obras e não era ocupado.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e apoiou nos trabalhos de segurança do local e isolamento da via.