Três jovens foragidos da Justiça, de 24 e 28 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) nessa quinta-feira (11), em São João del-Rei.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

Bairro São Geraldo

A polícia recebeu informações que um rapaz de 24 anos, morador do Bairro Araçá, estava foragido. Foi montada uma operação e ele foi localizado no Bairro São Geraldo.

Nada de ilícito foi encontrado durante buscas pessoais, mas o mandado em aberto foi confirmado pela PM.

Bairro Guarda Mor

O jovem de 28 anos foi encontrado dentro de casa no Bairro Guarda Mor. A localização dele foi possível também por meio de informações recebidas pela PM.

Durante rastreamento, ele foi achado na casa que mora no bairro.

Distrito do Rio das Mortes

O foragido de 24 anos preso no Distrito do Rio das Mortes foi localizado após informações de tráfico de drogas na região.

No local, os militares viram algumas pessoas em atitude suspeita fazendo contato com a casa do foragido e saindo logo em seguido acompanhados pelo jovem.

Quando viram a PM eles tentaram fugir, mas foram alcançados nos fundos do imóvel. Nada de ilícito foi encontrado com eles e o jovem com mandado em aberto foi preso.