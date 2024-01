O pai de uma menina de 4 anos foi preso em flagrante por deixá-la trancada dentro de um carro na Rua Nossa Senhora da Saúde, no Centro de Ubá nessa quarta-feira (10). De acordo com o Registro do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada em função da presença da criança desacordada no veículo. Quando os os bombeiros chegaram ao local, policiais militares tinham retirado a menina de dentro do automóvel.

A menina encontrava-se consciente, desorientada e extremamente desidratada. Ela foi encaminhada pelos bombeiros para atendimento hospitalar. Foi avaliada e liberada na sequência. O pai dela foi conduzido para delegacia, preso por abandono de incapaz.