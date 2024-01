Um jovem de 21 anos foi detido após assumir ter participado do roubo a uma mercearia no Distrito de Cachoeira Alegre, em Barão do Monte Alto, nesse sábado (13).

A Polícia Militar (PM) foi acionada por um comerciante que afirmou que duas pessoas, uma delas armada, entrou na mercearia dele, anunciou o roubo e pegou cerca de R$ 2 mil e um pacote de maço de cigarros.

Depois do roubo, a dupla fugiu para uma região de mata. Os militares apuraram quem seriam os suspeitos e foram para a casa da mãe e namorada deles.

Após explicar a situação para a mãe de um dos suspeitos, a polícia mostrou a filmagem do roubo e a mulher reconheceu os envolvidos como sendo o filho e o namorado dela.

Ela então autorizou a entrada das equipes na residência e o jovem de 21 anos foi encontrado. Segundo a PM, ele estava trêmulo e com a mão enfaixada, assim como a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Essas imagens não foram liberadas pela polícia.

O rapaz admitiu que participou do roubo e confirmou a identidade do comparsa. Ele afirmou que o ladrão estava com o dinheiro e a arma usada no crime, mas que não sabia onde ele estava.

A PM faz rastreamento para localizar o segundo envolvido. O jovem foi levado para a Delegacia em Muriaé.