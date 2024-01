Um homem de 32 anos foi detido com uma arma de fogo após assumir que ameaçou pessoas na rua no Centro de Bicas, no início da tarde desse sábado (13).

A Polícia Militar (PM) atendia a uma ocorrência de tráfico de drogas quando recebeu diversas solicitações na Sala de Operações que uma pessoa armada estaria ameaçando pedestres em via pública.

As equipes foram ao apartamento do denunciado, na Rua Capitão Pedro de Assis Amarão, e o homem confirmou os fatos.

Os policiais fizeram buscas e localizaram a arma de calibre 9mm, um carregador e 14 munições intactas do mesmo calibre.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a Delegacia em Juiz de Fora.