Um adolescente de 16 anos, conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas, foi apreendido na noite da última sexta-feira (12) após a Polícia Militar (PM) achar drogas no quarto dele, em Barbacena.

A polícia recebeu denúncia que o menor tinha acabado de sair de casa, no Bairro Novo Horizonte, para entregar maconha vendida por meio de aplicativo de mensagens. As equipes iniciaram patrulhamento e quando avisou a viatura, o adolescente fugiu, mas foi abordado.

Na cintura dele tinha uma balança de precisão com resquícios de maconha e no bolso da bermuda que ele usava, R$ 30 em dinheiro. Ele contou aos policiais que antes de ser abordado, vendeu e entrou uma bucha de maconha.

Os militares foram para a casa do adolescente e, com autorização da mãe, foi ao quarto dele e encontrou uma pochete com quatro buchas de maconha. Embaixo de uma das gavetas do guarda-roupas, foi localizado um pedaço de maconha.

Em outra gaveta, os policiais encontraram R$ 260 em dinheiro e 80 pedras de crack embaladas e prontas para venda.

O adolescente confirmou que a droga era dele e foi apreendido.



Tags:

Polícia