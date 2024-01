Cinco pessoas, entre adolescentes e jovens, foram detidas na noite desse domingo (14), em Senador Firmino, por roubos na cidade, em Rodeiro e Ubá.

Uma testemunha acionou a Polícia Militar (PM) e contou que estava na Praça do Rosário, no Centro, na companhia de alguns amigos quando um carro com cinco pessoas, sendo uma delas armada, chegou e anunciou o assalto.

Enquanto ameaçava as vítimas, o grupo roubou os pertences e fugiu no sentido da MG-124.

Rastreamento

Os militares iniciaram rastreamento e foram informados que o carro foi abordado por policiais em Ubá, e que já havia outras denúncias de roubo contra o grupo na mesma data.

O mesmo modo de agir do grupo foi descrito em crimes nas cidades de Ubá e Rodeiro. Os suspeitos foram localizados e durante revista no veículo, foram achados diversos objetos e alguns eram os que tinha sido roubado das vítimas, sendo duas em Ubá, de 39 e 47 anos, duas em Rodeiro, de 42 e 45 anos, e três em Senador Firmino: um menor sem idade revelada, uma jovem de 19 anos e um idoso de 61 anos.

O grupo é composto por dois adolescentes, sem idades reveladas, um rapaz de 18 anos e dois jovens de 21 anos.

Todos foram encaminhados para a Delegacia e reconhecidos pelas vítimas.