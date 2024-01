Em Ouro Branco, na madrugada do último domingo (14), um casal, de 26 e 19 anos, foi detido por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas dentro da própria residência, localizada no Bairro Luzia Augusta.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) estaria realizando atendimento de denúncia por ameaça com uso de arma de fogo, no qual o casal estaria envolvido. Eles foram abordados na própria residência, quando um dos autores foi visto jogando uma garrucha cal. 32 no telhado da casa vizinha ao perceber a presença policial.

No imóvel foram encontrados pés da planta maconha, 44 pedras de crack e duas bicicletas sem procedência identificada. Os materiais foram apreendidos e os suspeitos presos e encaminhados à Delegacia de Conselheiro Lafaiete.