Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Bairro São Judas Tadeu, em Conselheiro Lafaiete, no sábado (13). Com o apoio do Ministério Público, a Polícia Militar cumpriu a ordem judicial com mandado de busca e apreensão em dois endereços diferentes, ligados ao alvo.

Foram apreendidos materiais para embalo, uma balança e precisão, uma barra de maconha e três tabletes da substância, duas pedras de crack, cocaína base, quatro pinos contendo esse entorpecente, além de anotações do tráfico. Além de duas toucas ninja e um aparelho celular. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia juntamente com os materiais apreendidos