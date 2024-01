Uma denúncia anônima levou a apreensão de buchas de maconha, dinheiro e um adolescente de 16 anos no Bairro Cascalho, na noite dessa segunda-feira (15), em Santa Cruz de Minas.

Com as informações, a Polícia Militar (PM) montou uma operação e abordou o menor. Com ele os policiais encontraram as duas buchas de maconha, um celular e R$ 85 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia.